إنجاز مدخل ومنفذ على طريق أبوظبي العين

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع أعمال المتفرقات للطرق السريعة للبر الرئيسي، والتي تضمنت إنشاء مدخل ومنفذ من طريق أبوظبي العين ‏E-22‭ ‬ إلى ‬حوض ‬WB-01 ‬في ‬بني ‬ياس ‬غرب ‬بتكلفة ‬1.611.688 ‬درهماً.

اشتمل المشروع على تنفيذ منفذ ومدخل مع حارات تسارع وتباطؤ، وإنشاء ممرات مشاة، وأعمال تابعة لمركز المراقبة والتحكم، وتخطيط الطرق، بالإضافة إلى إنشاء مسار للركض، وأعمال تأثيث الطريق من الإشارات وعواكس أرضية ملونة وحواجز معدنية، وتغيير التصميم لأعمال المنفذ والمخرج لتتطابق مع مشروع شركة «مساندة» في المنطقة، وتوفير متطلبات تقارير السلامة.

