توفي الأب واختلف الأبناء على الميراث

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي برفض حكم الاستئناف في قضية نزاع لبيع عقار من تركة الميراث، وألزمت شقيق الأختين الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للأختين مع رد التأمين إليهما.

وتدور حيثيات القصة في قيام الأختين بإقامة دعوى على شقيقهما، مطالبتين الحكم بالإذن لهما ببيع قطعة أرض في أبوظبي وما عليها من بناء، لتحديد قيمة حصتهما في العقار من تلك الأجرة، لكونهما مع شقيقهما يمتلكون العقار المذكور بالميراث عن والدهم المتوفى، وأن شقيقهما قد حال ضدهما دون انتفاعهما بنصيبهما.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان على المحكمة المنوط بها تطبيق القانون على وجهه الصحيح وتقصي النص القانوني المنطبق على طلبات الخصوم ودفاعهم في الدعوى من تلقاء نفسها وإعمال مقتضاه - الإذن ببيع حصص الشقيقات بالعقار الشائع بالمزاد وصولاً للقضاء لهن بحقيقة ومبنى طلبهن، وهو أنها حالة الشيوع بالنسبة لهن، وبالتالي فإنه وفقاً لحقيقته ومبناه يدخل في نطاق طلبهن أمام محكمة أول درجة لزوماً وواقعاً، ولا يُعد طلباً جديداً مما لا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ لم يقبله الحكم المطعون فيه بقالة عدم سبق إبدائه أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يكون مع النقض الإحالة.

وبناء على ما تقدم ذكره، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت شقيق الأختين الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعنات مع رد التأمين إليهن، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة للفصل فيها طبقاً للقانون.