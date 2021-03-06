شرطة دبـي تفوز بجائزة «المساواة بين الجنسين»

دبي (الاتحاد)

فازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة «التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام 2021»، وذلك عن مبادرات مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، التي ساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع، وما حققه المجلس من إنجازات نوعية ساهمت في تولي المرأة العديد من المهام والعمل في مختلف التخصصات العلمية على مستوى شرطة دبي.

وتعتبر جائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM من الجوائز التي يتم إطلاقها بشكل سنوي لتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة، والتي كان لها تأثير كبير في 3 فئات هي: «الاقتصاد الدائري»، و«التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين» وتحقيق «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة»، حيث يتم اختيار المشاريع المرشحة ومقابلتها، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص تُنظمه المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بشكل سنوي.

وأثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على جهود مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في تحقيق الجائزة النوعية التي تضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي، خاصة في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والتخصصات الشرطية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين في مختلف التخصصات الشرطية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية، ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين.



تمكين وتعزيز

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بالجائزة الأوروبية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في العمل على تمكين وتعزيز دور المرأة في العمل الشرطي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.