103899 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي لـ«قضـاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الإحصائي لمتابعة استمرارية الخدمات العدلية والقضائية مع تطبيق نظام العمل عن بُعد على مدار 11 شهراً، إنجاز الدائرة 160 ألفاً و482 طلباً قضائياً عن بُعد، فيما عقدت 103 آلاف و899 جلسة محاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك منذ تفعيل نظام المحاكمة المرئية بنسبة 100% في جميع محاكم إمارة أبوظبي، خلال الفترة من شهر أبريل 2020 وحتى نهاية فبراير 2021، تماشياً مع تطبيق التدابير الوقائية، واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات القضائية في ظل جائحة «كورونا».

وأظهرت الإحصائيات قيد 61 ألفاً و979 قضية عن بُعد خلال الفترة نفسها، في حين بلغ عدد القضايا المتداولة 80 ألفاً و 303 قضايا، فيما أنجزت إدارة التنفيذ 123 ألفاً و422 طلباً.

وبلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة، 51 ألفاً و352 قضية، ووصل إجمالي الأوامر الجزائية إلى 13839، وأوامر الإحالة 23325، فيما سجل عدد التحقيقات عن بُعد 11512 تحقيقاً، والطلبات الإلكترونية المنفذة 52525، ووصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام 54634.