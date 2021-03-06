بحث تطبيق «المنافذ البرية الذكية» في «خطم ملاحة»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، خلال اجتماع عقدته مؤخراً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، مشروع نظام المنافذ البرية الذكية الذي تعتزم «الهيئة» تنفيذه على مستوى الدولة، وذلك بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة المقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط والمسؤولين.



