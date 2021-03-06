محمد بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سباق السبت الممتاز "سوبر ساترداي" للخيول الذي جرى عصر اليوم على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا في دبي على مدى سبعة أشواط يبلغ مجموع جوائزها المالية مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي.

وأحيط سموه لدى وصوله أرض ميدان بترحيب ملاك الخيول المشاركين في سباقات افتتاح موسم مهرجان سباقات الخيل في ند الشبا لهذا العام والذي يعتبر من أهم السباقات كونه يأتي قبل الحدث الأكبر مهرجان كأس دبي العالمي للخيل الذي يستضيفه مضمار ميدان في السابع والعشرين من مارس الجاري.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني مع الملاك والمدربين والفرسان منوها سموه بأهمية عودة النشاط إلى رياضة سباقات الخيل في ند الشبا تحديدا وعلى مستوى دولتنا العزيزة حيث أكد سموه أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا ودولة الإمارات جزء من هذا العالم تسعى بجد وتعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها الاقتصادية والصحية والترفيهية وغيرها من الجهات المعنية على إعادة تدوير عجلة الحياة الآمنة المحصنة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة التي تحمي جميع فئات المجتمع من الآثار السلبية لهذا الوباء المستجد.

وكانت نتائج المراكز الأولى في الأشواط السبعة على النحو الآتي ..

الشوط الأول "بنادول" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثاني "والتون ستريت" لجودلفين .

الشوط الثالث "كانفاسد" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الرابع "ميدنايت ساندز" لسيد حشيش وهناء الرفاعي.

الشوط الخامس "لوردجليترز" لجيف وساندرا تيرنبول.

الشوط السادس "ساليوت ذا سولجر" لسمو الشيخ ناصر بن حمدان آل خليفة.

الشوط السابع "فاينال سونج" لجودلفين.

وقد تم في ختام السباق تكريم عدد من ملاك الخيل أبطال الموسم الإماراتي الماضي للخيل ..كما جرى توزيع الجوائز للأشواط السبعة على مستحقيها من قبل الرعاة الرئيسيين لهذا السباق وفي مقدمتهم طيران الإمارات.



