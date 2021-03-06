صناع قرار وخبراء يشاركون في «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

تستقطب الدورة الثالثة من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، التي تنطلق فعالياتها الرئيسة في 14 مارس الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحت شعار «واقع جديد، آفاق جديدة» نخبة من القادة وصناع القرار من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء والأخصائيين ورواد الأعمال العالميين، لبناء الجسور لتواصل تفاعلي يعزز خبراتهم ويكسبهم المعارف التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وتضم قائمة المتحدثين في هذه الدورة من المجلس الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي 36 متحدثاً، حيث يوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رسالة خاصة للشباب في ختام فعاليات المجلس.

وسيتحدث في الجلسات الافتراضية للمجلس 12 وزيراً في الحكومة الاتحادية، و6 مسؤولين حكوميين على المستوى الاتحادي والمحلي رفيعي المستوى، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، كما يتخللها أيضاً مداخلات قصيرة من مجموعة بارزة من رواد الأعمال على المستويين المحلي والعالمي في عدد من المجالات ذات الصلة بمحاوره الرئيسية.