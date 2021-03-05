محمد بن راشد: القائد فقط من يحوّل الأحلام إلى حقيقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن القائد فقط هو من يمكنه تحويل الأحلام إلى حقيقة، مشيراً سموه إلى أنه في سباق التميز لا يوجد خط نهاية.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه أمس على حسابه في «إنستغرام»، ضمن وسم #ومضات_قيادية الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. وقال سموه في الفيديو: «أقول لفريقي.. في سباق التميز لا يوجد خط نهاية، وهذه العبارة تصبح واقعية كل يوم.. عندما نعد نفي بالوعد.. نحن جميعاً لدينا أحلام، لكن القائد فقط هو من يمكنه تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة.. كلنا نخاطر في الحياة، ولكن هل تعلم ما هو الخطر الأكبر.. أن لا تخاطر على الإطلاق».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في «إنستغرام»، ليشارك فيه سموه الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.