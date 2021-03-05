«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد السكينة، ومسجد طليحة بن خويلد، بإجمالي عدد مصلين يقارب 960 مصلياً ومصلية، وذلك ضمن جهود الدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بتشييد وعمارة المساجد في إمارة الشارقة، والتركيز على أهمية تشييد المرافق التي تجسد تطلعات حكومة الشارقة، ومن شأنها تعزيز الاستقرار والتلاحم المجتمعي في مدن وضواحي الإمارة كافة.

يقع مسجد السكينة في منطقة الرحمانية 4، حيث يتسع لـ900 مصلٍ ومصلية، منها 75 للنساء، وقد شيّد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2267.6 متر مربع، وتعلوه قبة دائرية الشكل ومنارة بارتفاع 35.15 متر، مع توافر مجموعة من المرافق الخدمية تضم دورات المياه والميضأة وسكناً للإمام.

أما مسجد طليحة بن خويلد، فيقع في منطقة فلاح الزراعية، وقد بني وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث على مساحة أرض إجمالية تبلغ 240 متراً مربعاً، ويتسع المسجد لعدد 60 مصلياً، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 10.5 متر، كما تضم أرض المسجد عدداً من المرافق الخدمية كدورات المياه والميضأة وسكن للإمام.