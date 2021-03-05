سيف بن زايد: دوام الارتقاء والتميّز لجامعة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تمنياته بدوام التفوق والتقدم والارتقاء لقسم هندسة البترول بجامعة خليفة.

جاء ذلك بمناسبة اختيار قسم هندسة البترول في جامعة خليفة ضمن أفضل 25 قسماً في العالم بحسب «كيو إس 2021».

وأعرب سموه عن شكره لإدارة جامعة خليفة، وللعاملين كافة بها، مباركاً سموه لهم هذا الإنجاز.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «قسم هندسة البترول في جامعة خليفة ضمن أفضل 25 قسماً في العالم، بحسب كيو إس 2021. متمنياً لهم دوام الارتقاء والتميّز في منظومة التعليم ومخرجاته لخدمة مسيرة الإمارات. شكراً ومبروك للقائمين على الجامعة وكافة العاملين بها».