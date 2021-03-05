الإمارات توقع مذكرة تفاهم واتفاق فني مع إندونيسيا

جاكرتا (وام)

وقعت دولة الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم واتفاق فني مع جمهورية إندونيسيا لدعم التعاون في مجالات الاقتصاد الإبداعي والسياحة والمحافظة على البيئة واللوجستيات في منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي تحت عنوان «الأسبوع المذهل 2021».

وضم وفد الدولة معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وسلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وممثلين عن جهات رفيعة المستوى بالدولة.

ووقع مذكرة التفاهم معالي نورة الكعبي، ومعالي ساندياغا صلاح الدين أونوو، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، بشأن التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والدعم المتبادل في الهندسة المعمارية، والأزياء، والتصميم والفنون الجميلة وتبادل الخبرات بشأن تطوير أساليب تمويل الاقتصاد الإبداعي.

أما الاتفاق الفني، فقد وقعه مبارك الناخي، وويسنو تارونجايا، نائب وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي، بشأن استضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 بدبي، ضمن إكسبو 2020.

وقالت معالي الكعبي: «تقدم الإمارات وإندونيسيا للعالم نموذجاً متميزاً للتعددية الثقافية والدينية القائمة على التسامح والوسطية والتعايش وقبول الآخر، وهي قيم تجمعنا، وتخلق لنا مساحات وآفاق للتعاون والتنسيق بين الدولتين من أجل مصالحنا المشتركة، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الثقافي الإبداعي الذي يعد من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة».

فرص

صرح حسين بجيس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي، ستفتح العديد من الفرص بين البلدين لتبادل الأفكار والخبرات للنهوض بصناعات الاقتصاد الإبداعي في كلا البلدين. معرباً عن تفاؤله في أن تتمكن كل من دولة الإمارات وإندونيسيا من لعب دور أكبر في التعافي الاقتصادي من خلال صناعات الاقتصاد الإبداعي.

وشملت الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين الجانبين اتفاقيتي تعاون في القطاعين الصناعي والتجاري، واتفاقية جواز سفر لوجستي مع العديد من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية.