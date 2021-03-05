858 ألف رأس ماشية مستوردة لأغراض الذبح والتربية

شروق عوض (دبي)

سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الأحد عشر شهراً من عام 2020، نمواً في حركة استيراد الماشية لأغراض الذبح والتربية وتحديداً (الأغنام، والأبقار)، مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقه، حيث شهدت بداية ديسمبر الماضي، زيادة بواقع (170.741) رأس ماشية، وبلغ الإجمالي (858.052) رأس ماشية، منها (827.773) رأساً من الأغنام و(30.279) رأساً من الأبقار، مقارنة مع (687.311) رأس ماشية خلال الـ 11 شهراً من عام 2019، ومنها (681.487) رأساً من الأغنام و(5.824) رأساً من الأبقار.

وعزا سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، في تصريحات لـ «الاتحاد» أسباب هذا الارتفاع إلى تطبيق الوزارة منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية توريده، لافتاً بأنّ المنظومة ساهمت في سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة بدءاً من الخدمات المقدّمة لمستوردي الماشية لغايات التربية والذبح وتوفيرها عبر كافة قنواتها الإلكترونية والذكية، مروراً بتسريع إجراءات الفحص والحجر الصحي للإرساليات مع ضمان أعلى معايير الحفاظ على السلامة والصحة العامة وإخضاع الواردات من الماشية لإجراءات الإفراج المعتمدة، والتي تشمل التدقيق في المستندات المصاحبة لها ومطابقتها مع محتواها.