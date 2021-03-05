إنجاز متنزه «واحات ليوا» في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع «واحات ليوا»، وهو متنزه ومتنفس طبيعي للسكان يحاكي الواحات الحقيقية بعناصرها كافة، لإضافة معلم سياحي طبيعي ووجهة من الوجهات للزوار والسياح في ليوا.

وتم تجميل الواحات بعدد متنوع من أنواع النباتات البرية المحلية لما تتميز به من تحمل لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى بعض الأشجار الحرجية المحلية وأشجار الغاف والنخيل، ويأتي ذلك لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وفي إطار حرص بلدية منطقة الظفرة على توفير المرافق الخدمية والترفيهية بالمنطقة لتحقيق سعادة المجتمع.

وتمتاز الواحات ببحيرة تبلغ مساحتها نحو 1100 متر مربع، وممرات بطول 820 متراً، ولترشيد الموارد الطبيعية تم استخدام 16 عموداً للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، كما تضم 30 نوعاً من النباتات البرية المحلية ومظلتين على مساحة 128 متراً مربعاً، كما وتم توفير 6 جلسات مصنوعة من جذوع أشجار النخيل صممت بشكل تراثي تناسب طبيعة المكان، مع مراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الزوار.

ولتعريف وتثقيف الزوار بالتنوع البيئي التي تزخر به منطقة الظفرة، وضعت بلدية منطقة الظفرة لافتات تحوي مسميات النباتات المحلية كتبت بالحفر على مواد محلية من خلال إعادة تدوير مخلفات الأشجار، بالإضافة إلى لوحات إرشادية خارجية للوصول إلى موقع الواحة، كما تم إنشاء ممر عبور آمن للمشاة من جهة مواقف السيارات للوصول إلى الواحة وعمل حواجز حماية من جذوع الأشجار والحبال التقليدية لتأمين الزوار أثناء الرياضة على الممشى الخارجي.

وخصصت 23 موقفاً لسيارات زوار الواحة، و4 مواقف للكافيتريا المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة للزوار، وقد شكل موقع الواحة لوحة جميلة في مدينة ليوا أسهم في جذب الزوار، بالإضافة إلى وجود الممرات والمماشي التي زادت المكان تناغماً وتتوسطها بحيرة صناعية بنافورة مزدوجة في المنتصف.

كما طورت بلدية منطقة الظفرة أيضاً ممشى بمدينة ليوا للتشجيع على رياضة المشي، وشملت أعمال التطوير بالمدينة إنشاء 9 مظلات تحتوي كل مظلة على 3 مقاعد مزدوجة.