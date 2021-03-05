«السكوتر» تجربة فريدة فوق قمة «جيس»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن توفيرها خدمة السكوتر الكهربائي بالتعاون مع شركة فينكس، وذلك على جبل «جيس» تحديداً في منطقة مشاهدة غروب الشمس.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة والفريدة من نوعها لتوفير مختلف وسائل المتعة والرفاهية على أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، والتي تتيح للمستخدمين تجربة استثنائية في قيادة «السكوتر» والتنقل في مختلف المواقع المختلفة من هذه المنطقة الجاذبة، التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة على مدار العام.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي، مدير عام الهيئة لـ«الاتحاد»: إن الهيئة تحرص على تقديم كافة الخدمات المعنية بالنقل والموصلات لشرائح المجتمع كافة، من ضمنها خدمات التنقل المصغرة التي يندرج ضمنها خدمة «السكوتر» الكهربائي، إحدى الخدمات المستحدثة مؤخراً في الإمارة، والتي توفر عملية تنقل جديدة وفريدة عبر تطبيق الهواتف المتحركة.

وذكر أن الهيئة قامت مؤخراً بإطلاق خدمة «السكوتر» الكهربائي، بالتعاون مع شركة فينكس في جبل «جيس» أعلى قمة جبلية في الدولة، حيث أصبح بإمكان زوار هذا الموقع السياحي الجبلي تجربة قيادة «السكوتر» الكهربائي الذي يعزز التنقل المرن، حيث تم تخصيص حوالي 10 «سكوترات» بشكل مبدئي للتعرف على انطباع المستخدمين.

وأشار إلى أن هناك جملة من إرشادات السلامة التي يتوجب على المستخدمين تطبيقها، والمتمثلة في ألا يقل عمر المستخدم عن 14 عاماً، وعدم تجاوز المستخدم السرعة المحددة التي لا تزيد على 20 كيلومتراً للساعة، واستخدام «السكوتر» في المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، والالتزام بارتداء خوذة الحماية المتوفرة في المنطقة وغيرها، حفاظاً على سلامة المستخدمين وغيرهم من زوار المنطقة.

وذكر أن «السكوترات» الكهربائية مؤمنة تأميناً شاملاً، وتتميز بمميزات السلامة المتطورة والمزودة بأجهزة التعقيم الشخصية لضمان أعلى مستويات السلامة للمستخدمي، فضلاً عن اتباع الهيئة لكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في الحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 عبر التعقيم المستمر لجميع السكوترات، لضمان السلامة للجميع.