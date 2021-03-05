تعاون علمي بين «أكاديمية شرطة دبي» وجامعة الإمارات للطيران

دبي (الاتحاد)

بحث العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بُعد»، مع الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، تعزيز التعاون العلمي المشترك والاستفادة من خبرات الأكاديمية في إعداد برنامج بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني».

حضر الاجتماع العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، والعقيد الدكتور فيصل البنا، مدير كلية الدراسات العليا، والرائد خلف برمان الشامسي، مدير إدارة العمادة، والنقيب الدكتور محمد بن هده السويدي، رئيس قسم مجالس الأكاديمية والمُنسق، والدكتور داود هلال، نائب مدير الجامعة، والدكتور مصطفى الحرباوي، عميد بالإنابة - كلية الرياضيات والإحصاء والبرمجة، والأستاذة مها حميد، مديرة قسم تطوير الأعمال. وأكد العميد السويدي الحرص على عزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف. واستمع الوفد من العقيد السويدي، إلى شرح عن الشهادات العلمية التي تمنحها الأكاديمية لكافة برامجها التعليمية في مجالات الدكتوراه والماجستير في القانون وعلوم الشرطة والعلوم المساندة، وبرنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، وبكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية للطلبة المرشحين والمرشحات، والليسانس والبكالوريوس في القانون لطلبة الدراسات المسائية المُنتظمة، وآلية اعتماد البرامج الأكاديمية من قبل وزارة التربية والتعليم.