تكريم سائق بدبي عثر على 900 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

كرم العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، السائق في شركة «كريم» محمد عرفان محمد رفيق، تقديراً لأمانته، إذ عثر على مبلغ مالي قدره 900 ألف درهم في المقعد الخلفي لمركبته نسيه أحد الركاب، وأقدم على تسليمه للمركز.

وتقدم العميد عبد الله المعصم بالشكر الجزيل إلى السائق محمد عرفان محمد رفيق، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص الدائم على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والأمان ونشر السعادة.

وفي نهاية حفل التكريم، كرم مركز شرطة بر دبي محمد رفيق، تثميناً لمسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في رد الأموال إلى صاحبها.