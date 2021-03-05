انخفاض درجات الحرارة وتشكل ضباب خفيف غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، بمشيئة الله، مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح «الأحد»، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية غربية/ 20 - 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند 06:10 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 23:22.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:43.