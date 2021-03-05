«الصحة»: إجمالي جرعات لقاح كورونا المقدمة 6,235,316 حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مجموع جرعات لقاح كورونا المستجد التي تم تقديمها حتى اليوم، الجمعة، بلغ 6,235,316 جرعة ليصل معدل توزيع اللقاح إلى 63.04 جرعة لكل 100 شخص.

كما تم تقديم 31,312 جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.