تعزيز التعاون بين «الشؤون الإسلامية» وإندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الأوقاف، معالي ياقوت خليل قوماس، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لإندونيسيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإسلامية، وتطوير المؤسسات الوقفية وتعزيز الوسطية والاعتدال، واتفقا على تعزيز التواصل من خلال الزيارات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات. وأكد الكعبي على أهمية العمل لإبراز سماحة الدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح والتعايش وإعلاء القيم النبيلة، مبيناً أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي تمثل أرضية ثابتة ومنطلقاً لكل الديانات للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وأشاد معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بأجواء التسامح والتعايش الديني التي تسود المجتمع الإماراتي، والاحترام والتقدير الذي تناله كل الجنسيات. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية للمتابعة والتقييم ومن أجل تطوير التعاون ومتابعة المشاريع المشتركة.