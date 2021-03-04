رئيس الأرجنتين يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

بوينس آيرس (وام)

تسلم فخامة الرئيس ألبرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين أوراق اعتماد سعيد القمزي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للدولة لدى الأرجنتين.

وخلال اللقاء الذي جرى في العاصمة بوينس آيرس، نقل السفير القمزي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس الأرجنتيني وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل فخامة الرئيس الأرجنتيني السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.