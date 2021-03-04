سفير الدولة يشيد بعمق العلاقات مع البرازيل

برازيليا (وام)

أشاد صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل بعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات والبرازيل في المجالات كافة، والتأكيد على استمرار نموها، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» على القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال فعالية جمعت فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة برازيليا، تلبية لدعوة من سفراء دول مجلس التعاون، والتي أقيمت في مقر سكن سفير دولة الكويت الشقيقة، بحضور معالي إرنستو اروجو وزير العلاقات الخارجية، والنائب الاتحادي إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بجانب كبار المسؤولين من عدد من الشركات الدولية.

وأكد فخامته استعداد حكومته لتذليل كافة العقبات أمام تعزيز العلاقات المميزة مع دول مجلس التعاون والدول العربية.

وعبر السويدي عن سعادته بالمشاركة البرازيلية الكبيرة والنشطة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص خلال المعارض التي عقدت مؤخراً في الإمارات وتحديداً «آيدكس ونافدكس» وجلفود، والتي أثمرت عن توقيع العديد من الصفقات التجارية القيمة، معرباً عن تطلعه لمشاركة برازيلية قوية في إكسبو 2020 دبي للترويج للبرازيل في هذا الحدث العالمي المهم.

من جانبه، وجه معالي ارنستو اراوجو الشكر لسفراء دول مجلس التعاون في البرازيل على جهودهم في تعزيز العلاقات البرازيلية - الخليجية، وأكد حرصه على التنسيق مع وزراء خارجية دول المجلس في المواضيع والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.