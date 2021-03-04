نهيان بن مبارك: علاقاتنا مع باريس راسخة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالسفير الفرنسي والوفد المرافق وهنأه بمناسبة استلامه مهام عمله الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة.. كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين راسخة وتزداد صلابة وقوة في ظل اتساق الرؤى اتجاه العديد من القضايا، إضافة إلى الجهود المشتركة لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية لخير البشرية جمعاء.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، مضيفا أنها

تواصل جهودها وتضامنها الإنساني مع المجتمعات والشعوب على مستوى العالم لتخطي تداعيات الجائحة.

وأكد السفير كرافييه شانيل حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. مشيداً بجهود الإمارات الرائدة عالمياً في تعزيز قدرات الشعوب لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأشاد خلال اللقاء بدور الإمارات وجهودها المقدرة عالمياً في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني ونشر الخير في ربوع العالم بما يحقق السلام والازدهار العالمي.