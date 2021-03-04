إطلاق الهوية المؤسسية لمركز الفجيرة للمغامرات

الفجيرة (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الهوية المؤسسية الجديدة لمركز الفجيرة للمغامرات.

وقال سعيد خميس المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات إن الهوية الجديدة استلهمت من الطبيعة التي تتميز بها إمارة الفجيرة وثقافتها وتاريخها العريق حيث كُتبت حروفها بخط اليد للتأكيد على استثنائية المغامرات التي يمكن ممارستها من سماء الإمارة إلى بحرها ومن أعلى قمم جبالها حتى صحرائها، معتبرا الهوية الجديدة احتفاء بهوية الأرض ودعوة للجميع بالاستمتاع والمشاركة والاستكشاف، خاصة أنها تتشكل من ثلاث عناصر تتميز بها الإمارة وهي الجبال، والصحراء والبحر. وأضاف أن الهوية الجديدة تهدف إلى نشر سياحة المغامرات في إمارة الفجيرة، فيما يتم العمل على تجهيز البنية التحتية لأنشطة المغامرات المتعددة بالشكل الذي يضمن سهولة ارتيادها مع الالتزام بأعلى معايير السلامة».

تم تطبيق التصاميم الخاصة بالهوية الجديدة في حديقة الفجيرة للمغامرات، والتي تم افتتاحها بالتزامن مع انطلاق الهوية الجديدة للمركز.