«التربية» ترصد نسبة إنجاز المدارس في «مقياس الإمارات للميول المهنية»

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم برصد نسبة إنجاز المدارس الحكومية في تطبيق مقياس الإمارات للميول المهنية، الذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية من التاسع إلى الثاني عشر. وقد عممت الوزارة مؤخراً رسالة إلى جميع المدارس الثانوية، النسبة المئوية من طلبتها الذين أتموا تطبيق المقياس، ونسبة الطلبة الذين لم يبدأوا حتى في تعبئة المعلومات المطلوبة منهم.

ووجّهت الوزارة الإدارات المدرسية إلى حثّ المرشدين الأكاديميين لتطبيق المقياس ورفع نسبة الإنجاز إلى 100 في المئة، مرفقة فيديو توضيحياً لكيفية تعبئة المقياس. ولفتت إلى أنه لتطبيق المقياس، فإن حساب المرشد الأكاديمي يجب أن يكون مفعّلاً للتمكّن من دخول الصفحة الرسمية لمقياس الإمارات، داعية المرشدين الذين لم تفعّل حساباتهم بعد إلى إرسال بياناتهم لإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني للقيام باللازم.

وتتمثّل أهمية مقياس الإمارات للميول المهنية في 6 ميزات، هي مساعدة الطالب على اختيار المهنة التي تتناسب وقدراته واستعداداته وميوله ودوافعه وخططه المستقبلية، والمساهمة في توجيهه لدراسة اختصاص معيّن يقوده بعد التخرّج إلى المهنة الملائمة لميوله الشخصية. كما أن وجود الطالب مستقبلاً في البيئة المهنية المتوافقة مع ميوله وسماته الشخصية، يحقق له السعادة والراحة النفسية ويدفعه إلى الالتزام بالعمل وإتقانه والمثابرة والإبداع والابتكار. ويعدّ المقياس أداة توجّه الطالب للعمل في مهنة يميل إليها، مما يحقق له الاستقرار النفسي ويرفع من إنتاجيته وعطائه. واعتبرت الوزارة أن نتيجة المقياس تساهم بشكل فعّال في تقوية الشعور بالرضا الذاتي عن النفس، وتزيد من تقديرها وقيمتها ودورها داخل المجتمع الذي يعيش فيه، كما أن التقدير العالي للنفس يدفع الطالب نحو مزيد من التعلّم وبذل الجهد والحماس، ما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنجاز والنجاح المهني.

ويتضمن المقياس 84 سؤالاً، ويعرض مجموعة من الأنشطة المهنية التي يختار منها الطالب ما يفضّل. وبعد تحميل الإجابات، تظهر شهادة الإنجاز متضمنة أكثر ثلاثة قطاعات أظهر الطالب ميلاً إليها. كما تتضمن الشهادة شرحاً تفصيلياً عن كل قطاع مهني، وسمات الشخص الذي سيتخصص بها، والمهن الشائعة. ويقدّم المرشد الأكاديمي والمهني الدعم والمساعدة للطلاب عبر تفسير نتيجة المقياس والردّ على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

ويتضمن المقياس 12 من الميول المهنية هي: الإنساني الاجتماعي، السياحة والآثار، العلوم التطبيقية والميل العلمي، والميل الطبي الصحي، والأدبي، والميل الشرطي والعسكري، والميل الاقتصادي والعقاري، والميل الهندسي، والميل للعمل القانوني والشرعي، والعلوم التربوية والتعليمية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والميل للعمل في المجال السياسي.

وبعد النتيجة، يفترض بالطالب أن يدوّن أكبر عدد من المهن التي تثير فضوله وتحديد المهنة التي يعتقد أنه سيعمل بها مستقبلاً، وتحديد أفضل الجامعات المعتمدة التي تطرح التخصص الذي اختاره، سواء داخل أو خارج الدولة، وفق قدراته وإمكاناته واستعداداته، والبحث في الموقع الرسمي للجامعة التي اختارها عن الامتيازات والخدمات التي تقدمها الجامعة والمرافق المتوفرة فيها، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات الثانوية العامة، وشروط التخصص الذي اختاره، وشروط الالتحاق بالجامعة، والبعثات. بعد ذلك، على الطالب التسجيل في الجامعات الحكومية عبر بوابة التسجيل الموحّد أو البعثات إذا كان مؤهلاً، والبحث عن فرص المنح الدراسية.

دعوة

دعت الوزارة الطلبة إلى التدرّب عملياً خلال فترة الصيف مثلاً على المهن التي صُنّفت ضمن ميوله، لاختبار قدراته والتأكد من خياره. وكذلك زيارة معارض التعليم الدولية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للتعرّف عن قرب على الجامعات والتخصصات المعتمدة والاستفسار عن شروط ومتطلبات الالتحاق. وذكرت الوزارة أن رأي الوالدين في تلك المرحلة مهم، لذلك فإن الحوار الإيجابي والنقاش يقربان وجهات النظر، ويدفعان الطالب إلى تحمّل مسؤولية قراراته.