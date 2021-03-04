«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعلن عن فرص وظيفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتحها باب التوظيف للهيئة التدريسية في الجامعة للعام الجامعي 2021-2022، حيث ستقوم الجامعة بالتعاقد مع أساتذة مشاركين أو حاصلين على الأستاذية في اللغة العربية، وذلك في تخصصات النحو والبلاغة والنقد والأدب اللسانيات بفروعها (الحاسوبية...)، وكذلك في تخصصات الفلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي، بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية في التخصصات التالية: القرآن الكريم وعلومه والحديث والسنة والفقه الإسلامي وأصوله، كما فتحت الجامعة باب الترشح للهيئة التدريسية في اللغات العبرية والروسية والفارسية.

وقد حددت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصصات والخبرة الكافية في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة، وأعلنت الجامعة عن بدء استقبال طلبات الترشح مرفوقة بنسخة من المؤهل العلمي والسيرة الذاتية عن طريق البريد الإلكتروني لها.