«نسائية» دبي تختتم ملتقى «وطن واحد.. أسرة واحدة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة بالمركز الاجتماعي الصحي، الملتقى الافتراضي (وطن واحد.. أسرة واحدة) ضمن مبادرة الولاء الاجتماعي، والذي عُقدت على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعزيز برنامج العمل الحكومي لرسم إمارات المستقبل، والذي يتمثل عبر بناء منظومة القيم الأخلاقية والاستثمار في التعليم ورفع الإنتاجية والتماسك الأسري.

وتحدث في الجلسة الأولى للملتقى الدكتور خليفة السويدي، أكاديمي بجامعة الإمارات، في المحور الاجتماعي عن قواعد تكوين الأسرة الناجحة المتماسكة، عبر التطرق إلى مفهوم الزواج وإشكالياته، والتحديات التي تواجه الأسر.

وتناول معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة الثانية في المحور الوطني الذي حَمَل عنوان «دور الأفراد في تعزيز سمعة الدولة ومكانتها» عبر مسؤولية الفرد بالمشاركة في التنمية الوطنية، تعبيراً عن ولائه وانتمائه. وأشار إلى مبدأ التعايش والتسامح الذي تنتهجه الدولة، تعزيزاً لمسيرة السلام والنهضة، مع المحافظة على الهوية الوطنية، وبث الأسرة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية عند الأبناء لإعداد أجيال يكونون قدوة حسنة للدولة. وتطرقت الدكتورة ناديا بوهناد، استشارية نفسية وتربوية، إلى وجوب تحقيق الأمان العاطفي مع الذات ومع الآخرين، خاصة مع الأبناء، حتى لا يكونوا عرضة للمشكلات السلوكية، والذي ينجُم عن انخفاض تقدير الذات.