أطلقته «بيت الخير» بدبي.. «بصمة واعدة» لرعاية الأيتام الموهوبين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت «بيت الخير» مشروعاً خيرياً مجتمعياً جديداً باسم «بصمة واعدة» لرعاية ودعم الأيتام الموهوبين، والارتقاء بملكاتهم وقدراتهم، حتى يتحولوا إلى مبدعين ومؤثرين في المجتمع.

وأشار عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، في تصريحات صحافية، إلى أن مشروع «بصمة واعدة» يأتي استكمالاً لبرامج التكافل المجتمعي، التي تقدم الدعم النقدي والغذائي بشكل شهري لأسر الأيتام، والذي بلغت قيمته عام 2020 حوالي 9.5 مليون درهم، بالإضافة لما يزيد عن 3 ملايين درهم، أنفقت من خلال برنامج «بسمة»، الذي يسعى لإسعاد الأيتام وتلبية احتياجاتهم المختلفة، ومشاريع التعليم والمساعدات الطارئة.

عابدين العوضي

وأوضح العوضي، أن «بيت الخير» تنطلق من مسؤوليتها المجتمعية في رعاية الأيتام بما هو أكثر من توفير الاحتياجات الأساسية، لبدء مشروع طموح يرقى بمواهبهم وملكاتهم وقدراتهم الكامنة، ويقدم لهم كل دعم ممكن ليطوروا ميولهم الإبداعية، ويصقلوها بالتدريب والقراءة وورش تنمية الخبرات والتثقيف النوعي، الذي سيحولهم، بعون الله تعالى، إلى قادة ومبتكرين ومبدعين، يساهمون في نهضة الإمارات وصناعة مستقبلها. وبلغ عدد الأيتام الذين ترعاهم الجمعية 1342 يتيماً ويتيمة، حسب بيانات نهاية عام 2020، وتفضل إدارتها أن تتعامل مع هؤلاء الأيتام كطلبة واعدين، قادرين على امتلاك زمام مستقبلهم. وتوقع العوضي، أن يرتفع الإنفاق على الأيتام بعد إطلاق مشروع «بصمة واعدة» عام 2021 ليزيد عن 12.5 مليون درهم، حيث بدأت لجنة خاصة بحصر مواهب الأيتام وتوجهاتهم الإبداعية والابتكارية، وبالتالي وضع البرامج التدريبية والتثقيفية اللازمة لتحقيق الهدف المرجو من المشروع، وتحفيز الموهوبين بالمكافآت التي تشجعهم، وتمكنهم من استكمال أسباب تفوقهم وإبداعهم.