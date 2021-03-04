ورشة لتنمية قدرات طلبة «القاسمية»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت الجامعة القاسمية، في إطار برامج عمادة شؤون الطلبة والرامية لتنمية قدرات الطلبة لتعزيز دافعيتهم للتعلم والنجاح في الحياة، ورشة تدريبية بعنوان «غير حياتك» تناولت طرق وأساليب ناجحة في بناء الشخصية وتقدير قيمة الذات وأسلوب تطويرها.

وهدفت الورشة التي نظمت أمس، عبر منصة التواصل المرئي، إلى تنمية مهارات وقدرات الطلبة لاكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف والنجاح في مشوار الحياة لبناء واكتشاف الذات وتطويرها.

وأقيمت الورشة التدريبية التي قدمها المدرب المستشار علي عبدالله اليماحي المتخصص في تخطيط الموارد البشرية عبر منصة زووم، واستهلت بتعريف مجالات تطوير الذات، وإبراز معاني تقدير الذات، وبيان الفرص التي تحفز الطالب على تحقيق أهدافه والنجاح في دراسته والتأقلم الفاعل مع الحياة الجامعية، وتجاوز المخاوف التي قد تراوده بين الفترة والأخرى.

وتناول المدرب خلال الورشة عدداً من المحاور التي ركزت في آليات بناء قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم للتواكب مع الحياة الجامعية واكتساب الخبرات المتاحة في الحرم الجامعي، علاوة على خبرات المجتمع من خلال تحديد الأهداف، والعمل على التدرج في الوصول إليها.

وأكد على عدد من القيم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها الطالب، بجانب قناعاته من الأفكار، والتي تؤثر في حياته، والتي تزيد من مستوى تحقيق أهدافه وتطلعاته في حياته الشخصية للوصول إلى أهدافه.

وسلط المدرب الضوء على التركيز على الطاقة الإيجابية وتعزيز الثقة بالذات، ما ينعكس إيجاباً على تجاوز أنواع الخوف المكتسبة والتي عددها.