بلحيف: الزراعة الحديثة تضمن استدامة الغذاء

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، سبل تعزيز حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، عبر التوسع في توظيف التقنيات والحلول الابتكارية لنظم الزراعة الحديثة مع مسؤولي مزارع محلية.

وأكد معاليه، خلال جولة تفقدية ميدانية، أن التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة المستدامة، يمثل أحد العناصر الرئيسة التي تركز عليها الوزارة، للمساهمة في ضمان أمن واستدامة الغذاء ومرونة واستمرارية سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وضمت جولة معالي الدكتور بلحيف النعيمي ووفد الوزارة المرافق له، زيارة مزرعة «البادية» في دبي العاملة بنظام الزراعة المائية الرأسية، والتي تخفض معدل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%، كما زار مزرعة شركة «نبتة» بمنطقة الخوانيج بدبي، والتي تتخصص في الزراعة المنزلية بنظام «الاوتوبوت»، وتوفر بيوتاً زراعية صديقة للبيئة سهلة التركيب، ولا تحتاج إلى طاقة، لأفراد المجتمع لاستخدامها في منازلهم.