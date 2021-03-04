«البنية التحتية» تفتتح «نفق التأمين» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة والجهات المحلية في الإمارة، الحركة المرورية داخل «نفق التأمين»، الذي يعد جزءاً من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تنفيذ النفق بأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

واستكملت الوزارة إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير، ويعد المشروع ككل محوراً استراتيجياً، ومن المشاريع الحيوية بإمارة الفجيرة، حيث يعتبر الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش، ويصل إلى طريق كلباء وطريق خورفكان، فضلاً عن ذلك فإنه يخفض زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة إلى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 آلاف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة.

وتشمل الأعمال بالمشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار و3 أنفاق للمشاة و3 أنفاق للسيارات.