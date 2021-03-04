حديقة «أم الإمارات» تستضيف حصص لياقة بدنية

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حديقة أم الإمارات سلسلة من حصص اللياقة البدنية، ضمن فعاليات حملة «فيت فور فيب» التي أطلقها «أبطال ضمان» واستمرت طيلة شهر فبراير، وشجعت كافة أفراد المجتمع على مواصلة تعزيز صحتهم على مدار العام.

وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، شهدت الحملة مشاركة قرابة 3200 شخص شاركوا في حصص لياقة مجانية أقيمت في حديقة أم الإمارات وافتراضياً عبر «يوتيوب». وبهدف تحفيز أفراد المجتمع، أطلقت الحملة مسابقة امتدت طيلة شهر فبراير، مع جوائز مميزة.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة «أم الإمارات»: «كوجهة خضراء مفضلة في قلب العاصمة أبوظبي، نعتز في حديقة «أم الإمارات» بأن نكون مكاناً يحرص فيه أفراد المجتمع على تعزيز صحتهم ولياقتهم، حيث تأتي مبادرة أبطال ضمان لشهر فبراير إضافة أخرى إلى مبادرات وأنشطة اللياقة التي تقدمها الحديقة لزوارها باستمرار».

وأضافت قبلاوي: «تماشياً مع تطلعات حديقة «أم الإمارات»، حرصنا على التعاون مع شركة ضمان لمواصلة تحفيز أفراد المجتمع على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم والالتزام بتحقيق أهدافهم ذات الصلة، حيث نعمل على تسليط الضوء على ضرورة المحافظة على الصحة النفسية والجسدية، وهو ما تجسده الحملة».

وقد لاقت الحملة، التي قادها متطوعون، نجاحاً كبيراً وعقدت الحصص الأسبوعية في حديقة أم الإمارات وغيرها من الوجهات في العاصمة أبوظبي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بينما شهدت الحصص الافتراضية مشاركة وصلت إلى 125 شخصاً لكل حصة.

من جهته، قال سهيل عبدالله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يحرص مجلس أبوظبي الرياضي على منح الفرص التي تساهم في جعل أفراد المجتمع أكثر لياقة ونشاطاً أولوية خاصة، حيث تقدم حملة « فيت فور فيب» إمكانية ممارسة النشاط البدني بأمان في ظل الظروف الصحية الحالية، ويسعدنا أن ندعم مثل هذه الحملات».

وتُعد حديقة أم الإمارات مساحة خضراء تمكن الزوار من تعزيز صحتهم من خلال اللعب وممارسة الرياضة والاسترخاء. وكانت قد أطلقت مؤخراً بطاقة الولاء للياقة التي تسهم في تحفيز المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، من خلال دخول لا محدود للحديقة لمدة عام كامل وخصومات متعددة على أنشطة لياقة وخيارات مطاعم. ويمكن للزوار الحصول على البطاقة عند شباك التذاكر على مدخل الحديقة.