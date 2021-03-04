طارق فتحي رئيساً تنفيذياً لمجموعة «صحة»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس، عن تعيين الدكتور طارق فتحي رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة «صحة».

وحاز فتحي جوائز عدة، ويحظى بخبرة واسعة تمتد لـ 25 عاماً في مجال الرعاية الصحية؛ وتولى العديد من المناصب السريرية والإدارية والقيادية.

ومن منصبه الجديد، سيعمل على مواصلة السعي لتحقيق طموحات «صحة» الهادفة إلى إنشاء شبكة رعاية صحية حديثة ومتطورة ومؤهلة لتلبية كافة احتياجات المجتمع الطبية خلال الأعوام الخمسين القادمة وما بعدها.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة : «يسعدنا الترحيب بانضمام الدكتور طارق فتحي إلى قيادة «صحة»، لتعزيز مكانة شبكتنا كأساس لمنظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. يجلب الدكتور فتحي معه الخبرة اللازمة لمواصلة تركيزنا على المريض، والنهوض بخدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي. ومن دون شك، سيكون سجله الطبي الحافل عاملاً حاسماً في تعزيز طموحات النمو لدى «صحة» وقيمة مضافة لعملائنا ولقطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة».

وأعرب الدكتور طارق فتحي عن تطلعه إلى المساهمة بنمو القطاع الصحي وإبقاء المرضى في صميم كل ما نقدمه ونسعى إليه مع وضع المعايير اللازمة لتقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية».