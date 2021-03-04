«شؤون الأسرة بالشارقة» يطلق «أسلوب حياة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس عن إطلاق برنامجها التوعوي «أسلوب حياة صحي» الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتوجيههم في كيفية اتباع نمط حياة صحي، ويستهدف البرنامج الذي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، ويستمر على مدار عام كامل، موظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة والإدارات العاملة تحت مظلته، والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن إدارة التثقيف الصحي وبدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تواصل جهودها الحثيثة للحفاظ على مكانة إمارة الشارقة كواحة للحياة الصحية ونموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً في العناية بصحة وسلامة المجتمع عبر سعيها بالإضافة إلى تعزيز الوعي الصحي المجتمعي، إلى تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة لكافة أفراد المجتمع وترسيخ ممارسات صحية مجتمعية سليمة، وذلك من خلال توفير المعلومات وتقديم الفحوص والاستشارات الصحية من قبل نخبة من المختصين والاستشاريين الصحيين، ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، والحد من انتشارها.