«الأزمات بعجمان» يقدم فحصاً مجانياً لكورونا

عجمان (وام)

أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان مبادرة «نصلكم لصحتكم»، التي تستهدف الوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع لتقديم خدمات فحص «كوفيد-19»، وذلك بالتنسيق بين شرطة عجمان والمنطقة الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.

يأتي إطلاق المبادرة في إطار الاهتمام بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان ولحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

ووفقاً للمبادرة يتوجه فريق العمل الذي يتضمن طاقماً طبياً مختصاً لإجراء فحوص مجانية للأفراد، في مناطق مختلفة وفي المناطق السكنية بالإمارة، وذلك للتسهيل على أفراد المجتمع الحصول على خدمات الفحص من خلال الوصول إليهم، اختصاراً للوقت والجهد دون التوجه لمراكز الفحص، تخفيفاً للازدحام، وحماية لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وطالب فريق الأزمات والكوارث والطوارئ الجمهور بضرورة الإقبال والتعاون مع فريق الفحص لضمان سلامة وصحة الجميع، والتكاتف للحد من انتشار كورونا والوقاية منه.