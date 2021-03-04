«القرية العالمية» تدعم حملة التطعيم الوطنية

دبي (الاتحاد)

حققت «القرية العالمية» في دبي رقمها القياسي السادس عشر من خلال مقطع فيديو عن «أكبر عدد من الأشخاص يحملون لافتة توجيهية في فيديو واحد»، كجزء من المبادرات المؤسسية التي أطلقتها لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ لقاح فيروس كوفيد-19، ودعماً للحملة الوطنية للتطعيم.

ساهم في تحقيق هذا الرقم أكثر من 60 عضواً من فريق العمل في القرية العالمية، الذين شاركوا في مكالمة فيديو خاصة لدعم حملة التطعيم وتحفيز الآخرين على المشاركة، تماشياً مع مبادرة الوجهة لتوفير بيئة صحية وخالية من وباء كوفيد-19.

مبادرات مؤسسية لتحفيز الموظفين والشركاء على أخذ اللقاح

وكان تحقيق الرقم قد نجح بعد أن حمل كل المشاركين في المكالمة لافتة كتب عليها «لقد تلقيت التطعيم- وأنت هل تلقيته؟». وتتسارع جهود القرية العالمية لتطعيم جميع الموظفين والعاملين فيها، تزامناً مع دعمها لحملة التطعيم الوطنية للوقاية من فيروس كوفيد-19 منذ إطلاقها، حيث شجعت موظفيها وشركاءها على تلقي اللقاح وحماية أنفسهم وضمان صحة عائلاتهم ومجتمعاتهم ورفاهيتها. وكانت الوجهة العائلية مسبقاً قد استضافت مخيماً خاصاً بجميع العاملين معها وعائلاتهم للحصول على اللقاح.

يذكر أن القرية العالمية بعد تحقيق هذا الرقم الجديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أصبحت قريبة من تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي، محققة 16 رقماً حتى الآن.