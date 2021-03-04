«لجنة الوطني» تناقش سياسة «الداخلية» بشأن الدفاع المدني

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني بحضور ممثلي الوزارة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسهيل نخيرة العفاري، وأحمد عبدالله الشحي، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.

وحضر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وعدد من ضباط الوزارة.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة: إنها اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية، لتحديث تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، واطلعت على المعلومات التي قدمها ممثلو الوزارة بشأن خطة الوزارة المستقبلية، وبرامج ومبادرات الوزارة بشأن إعداد وتنفيذ حملات التوعية حول شروط الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، وجهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بشأن إعداد وتنفيذ خطط الأزمات ومواجهة الكوارث، كما اطلعت اللجنة على أبرز التحديات التي تواجه الدفاع المدني في ظل أزمة كورونا.

وأضاف معالي النعيمي أنه بناء على مخرجات الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية، تم إدخال تعديلات على تقرير اللجنة، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة، مؤكداً على أهمية دور الدفاع المدني واستعداده لمواكبته متطلبات التوسع والتنمية في الدولة، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

من جهته، أوضح ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية مناقشة التقرير النهائي حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وتم الاطلاع على آخر البيانات والإحصائيات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمعدات والآليات الحديثة والمتطورة المرتبطة بسرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، بما يسهم في الحد من حوادث الحرائق.