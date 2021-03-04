المري يلتقي فريق عمل لجنة بطاقة «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالجهود التي يبذلها فريق لجنة بطاقة «إسعاد» في سبيل رفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم، ليس على مستوى شرطة دبي فحسب، بل وعلى مستوى جميع الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية المُنضمة إلى برنامج «إسعاد»، وذلك من خلال توفير الخصومات والعروض المنافسة لهم في كافة القطاعات، وخاصة الحيوية منها كالتعليم والصحة وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بفريق لجنة بطاقة إسعاد في مقر اللجنة، بمبنى الإدارة العامة للتدريب بأكاديمية شرطة دبي، بحضور منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والمقدم مسعود الحماد نائب رئيس اللجنة، وكافة أعضائها.

وخلال اللقاء، قال المري: «نحن نتابع الجهود والنشاطات التي تنفذها لجنة بطاقة إسعاد، وهي محل اعتزاز وتقدير من قبلنا، ونحثكم على بذل المزيد من الجهود، وابتكار المزيد من الوسائل الإبداعية، التي تحقق السعادة وتعزز الاستقرار والطمأنينة في المجتمع»، موجهاً معاليه بضرورة الاستمرار في تطوير خطط اللجنة وأعمالها وأنشطتها خلال الفترة القادمة، لتتواكب مع كافة التطورات التي تشهدها إمارة دبي وكافة إمارات الدولة، وتسخير ذلك لخدمة كل المُنضمين إلى برنامج «إسعاد».

من جانبها، تقدمت منى العامري بالشكر الجزيل إلى معالي القائد العام على دعم اللامحدود للجنة بطاقة إسعاد، مؤكدةً أن اللجنة تسعى خلال العام المقابل 2021م إلى مضاعفة جهودها والتوسع أكثر في أعمالها لتشمل قطاعات ومناطق جذب جديدة، وسيكون لها الأثر في تعزيز ثقة حاملي بطاقة إسعاد، وتقديم لهم خيارات متنوعة داخل الدولة وخارجها.