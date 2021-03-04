«الهوية والجنسية» تستعرض نتائج المشورة الإلكترونية لعام 2020

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية نتائج الاستطلاعات والاستبيانات والمشورات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، لإطلاع المتعاملين على هذه المخرجات بطريقة شفافة وموضوعية لمنح الجمهور والمستخدمين إمكانية المساهمة بشكل مباشر في اتخاذ القرار من ناحية تصميم وتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية، وتصميم الموقع الإلكتروني، وفهم المتعامل، وتحسين رحلة المتعامل، بالإضافة إلى خدمات استباقية أخرى، والتي بحاجة إلى التطوير لإدراجها في الخطط المستقبلية التطويرية والتحسينية.

وطرحت الهيئة العام الماضي مشورات إلكترونية عن خدمات عديدة، تضمنت، مشورة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حول قنوات التوعية والتسويق، ومشورة إلكترونية حول تطوير الموقع الإلكتروني، ومشورة إلكترونية حول إطلاق الهيئة لمنصة الشات بوت «Chat bot»، ومشورة إلكترونية حول إطلاق الهيئة لمنصة التلعيب «Gamification»، ومشورة إلكترونية حول تحسين وتطوير التطبيق الذكي «Mob App»، ومشورة إلكترونية حول التلعيب «Gamification».

كما تم طرح مشورات إلكترونية لقياس مدى رضا ووعي المستخدمين للموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والشات بوت، والتلعيب والتوعية، وذلك بهدف التعرّف على آرائهم في الصفحة الرئيسة لموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والأقسام الأخرى للموقع والتطبيق والخدمات الأخرى التي بحاجة إلى التطوير لإدراجها في الخطط المستقبلية.