«الصحة»: تقديم 6,204,004 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مجموع جرعات لقاح كورونا المستجد التي تم تقديمها حتى اليوم الخميس، بلغ 6,204,004 مليون جرعة.

وبلغ معدل توزيع اللقاح 62.73 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة تقديم 35674 جرعة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19.