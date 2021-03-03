أبوظبي (وام)
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. وقال المركز في بيانه اليومي، أمس: إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:36 والمد الثاني عند 04:51 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:24 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 13:53 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.