الطقس اليوم صحو إلى غائم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية /‏ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/‏س. وقال المركز في بيانه اليومي، أمس: إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:36 والمد الثاني عند 04:51 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:24 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 13:53 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.