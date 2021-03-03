إصدارات «الأرشيف الوطني» بلغة برايل

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الأرشيف الوطني اهتمامه الكبير بذوي التحديات البصرية، وفي هذا الإطار أضاف إلى مقتنياته جهازاً خاصاً بقراءة لغة برايل، من نوع: «QUOTATION FOR BRAILLENOTE TOUCHE PLUS»، يمكّن هذه الشريحة من أبناء المجتمع الوصول إلى إصدارات الأرشيف الوطني وقراءتها على هذا الجهاز.

وأكّد الدكتور عبدالله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني، أن هذا الاهتمام يأتي في إطار مسؤولية الأرشيف المجتمعية والإنسانية تجاه ذوي التحديات البصرية، ورفدهم بصفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات العريق وإرثها الحضاري، ما يعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

من جانبه، أكد عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، أن الجهاز يعدّ جزءاً من منظومة متكاملة، يهدف منها الأرشيف الوطني إلى توفير إصداراته الوطنية بجميع الوسائل؛ إذ إنه حرص على توفيرها بشكلها الورقي، وفي كتب سمعية يستفيد منها ذوو التحديات السمعية، ووفرها أيضاً على برامج التطبيقات الذكية الإلكترونية.