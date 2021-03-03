تحت رعاية محمد بن زايد.. اختتام منافسة الرماية السنوية 2021

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد معالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، حفل اختتام فعاليات مسابقات الرماية السنوية 2021، بمجمع ميادين الريف، كما شهد الاحتفال عدد من كبار ضباط الوحدات المساندة، ومن المشاركين في الرمايات المختلفة.

وبدأ الاحتفال باستعراض أهم النتائج التي توضح آلية مسابقات الرماية السنوية لهذا العام، من خلال المعدلات التصاعدية في العلامات المؤهلة للتصفيات النهائية، والتي جرت في أربعة أندية للرماية، وسط إجراءات احترازية اتبعت فيها أعلى معايير السلامة، وهي مجمع ميادين الريف في أبوظبي، بمشاركة 3562 مشاركاً، و203 مشاركين في ميدان المنطقة الغربية، و799 مشاركاً في میدان مصفوت للرماية عجمان، و839 مشاركاً في ميدان الفجيرة للرماية منطقة الحيل، وبلغ مجموع عدد الرماة من رجال ونساء 5403 رماة، في حين بلغ عدد الرجال 4662 رامياً تأهل للتصفيات النهائية 670 رامياً تنافسوا في المراكز العشرين في كل سلاح من خمس مسابقات مخصصة للرجال، بخلاف المشاركة في مسابقتي اسبرنت ومسابقة القوس والسهم. وهي كالتالي البندقية التراثية لكبار السن من 60 سنة فما فوق، بلغ عدد المشاركين 90 مشاركة أكبرهم 83 سنة، والبندقية سكتون فردي بلغ عدد المشاركين 180 مشاركاً، والبندقية فردي 210 متسابقين، والمسدس فردي 140 متسابقاً، وسكتون أولاد من سن 13 - 16 سنة 50 متسابقاً، أما النساء فبلغ عددهن 741 رامیة تأهلت للتصفيات النهائية 210 راميات تنافسن في العشرين الأوائل من ثلاث مسابقات، مسدس نساء من 18 سنة فما فوق وقد بلغ عددهن 70 متسابقة، وسكتون نساء 18 سنة فما فوق بلغ عددهن 110 متسابقة، وسكتون بنات من 13 سنة حتى 17 سنة عددهن 30 متسابقة للحصول على المراكز العشرين المخصصة لكل سلاح للفوز بالجوائز المرصودة.

ووزع معالي اللواء عبدالله مهر الجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة من مسابقات الرماية المختلفة، والتي انطلقت يناير ولغاية الثالث من فبراير لهذه العام، وبلغ عدد الفائزين في مسابقات الرماية السنوية لهذا العام مئتي متسابق.

وكانت البداية الأولى التي انطلقت منها مسابقات الرماية منذ عام 2013 والتي بدأت بثماني مسابقات، شارك فيها 1450 رامياً. أما في سنة 2019، فبلغ عدد الرماة 7047 رامياً وعدد المسابقات 17 مسابقة، وخلال عام 2020 م، تم رصد 360 جائزة نقدية للفائزين بالرماية وعدد المدربين والمشرفين على الرماة 270 مشرفاً ومراقبة، في حين بلغ الرماة 10446 مشاركاً، من خلال ستة أندية للرماية.