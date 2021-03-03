بدعم منصور بن زايد.. تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لـ«خليفة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

بمباركة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دشن معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد نائب رئيس المؤسسة، النسخة الجديدة (المحدثة) للموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ليواكب المرحلة المقبلة فنياً وخدماتياً، حيث يعد الموقع الجديد خطوة كبيرة في التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلكترونياً تسهيلاً للمراجعين والمستفيدين، خصوصاً خلال «جائحة كورونا» والعمل عن بعد.

وأكد معالي أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد نائب رئيس المؤسسة، أن التوجهات المستقبلية للمؤسسة تنسجم مع الإدارة الذكية للدولة والتي نحرص على تطويرها وتحديثها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة.

وأشار معاليه إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة على شبكة الإنترنت بحلته الجديدة يتميز بتصاميمه العصرية المبتكرة وابتعاده عن التعقيد، وتركيزه على سهولة الاستخدام وإضفاء المزيد المرونة على الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية التي توفرها المؤسسة على الصفحة الرئيسية، وتمكين المتعامل من التفاعل المباشر ضمن إجراءات بسيطة جداً وبمواصفات حديثة ومنافِسة عالمياً، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.

أحمد جمعة الزعابي خلال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة «خليفة الإنسانية» (من المصدر)

من جهته، قال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن إعادة تصميم الموقع الإلكتروني وإضافة المزيد من الخدمات إليه وفق أفضل المعايير العالمية وربطه مع «الهوية الرقمية» UAE PASS، يأتي في إطار سعي المؤسسة إلى جعل الموقع منصة إنسانية مهمة في عملية التواصل وتقدم من خلاله خدماتها للجمهور، ليكون المرجع الأساسي الرسمي الذي يمكن الجمهور والمهتمين والإعلاميين للجوء إليه للحصول على المعلومة الموثوقة والدقيقة وتحقيق التميز في الخدمات التي نقدمها، ومواصلة الريادة في الأداء والتطوير في مختلف الجوانب، بما ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة ويجسد توجيهاتها في تحقيق التحول الإلكتروني والذكي، وتوفير خدمات متطورة وإتاحة الوصول إليها في كل زمان ومن أي مكان في كل سهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع يتميز بالعديد من الصفات الحديثة لنظام إدارة المحتوى عالي الأداء ونظام تفاعلي للمواد المعروضة للزوار ليغطي كافة الخدمات، كما تمت إضافة المعلومات والخدمات وخرائط الوصول لقاعات «البيت متوحد» ومراكز بيع السلع المدعمة في المناطق الشمالية، بالإضافة إلى العديد من الخصائص الابتكارية مثل الخريطة التفاعلية للمشاريع والتقرير السنوي التفاعلي، ويوفر نماذج للخدمات إلكترونياً، كما تم استخدام افضل أساليب التبويب لجعل الموقع أكثر مرونة وانسيابية لضمان سهولة التصفح، كما أن الموقع الجديد متوافق مع جميع المتصفحات الحديثة والهواتف المتحركة الذكية، ويتوفر بالموقع اللغتان العربية والإنجليزية، مع تحديث المحتوى بوتيرة يومية، لتقدم معلومات شاملة عن مشاريعها وأنشطتها المستقبلية من ناحية، وتوفر للجمهور معرفة وافية بكافة خدماتها وإجراءات الحصول عليها.