مسلم بن حم: الابتكار عنصر أساسي في المجتمعات المتطورة

العين (الاتحاد)-

نظم مجلس بن حم الذكي حفل تكريم الفائزين بجائزة «بن حم للابتكار» في دورتها الأولى، وذلك ضمن فعاليات المجلس في شهر الإمارات للابتكار، برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، وذلك بمجلس ابن حم في منطقة العين.

وتقيداً بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، اقتصر الحفل على أعضاء مجلس ابن حم الذكي والمكرمين فقط. وأكد الشيخ مسلم بن حم على أن جائزة ابن حم للابتكار تهدف إلى تعزيز أهمية الابتكارات، وتشجيع المبتكرين الذين تسهم ابتكاراتهم في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات وتحسين حياة الأفراد.

وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي والمجتمعي، عبر توفير كافة الإمكانيات وتحفيز الكوادر البشرية للخروج بفرص ابتكارية، تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار. وتابع ابن حم: يعد الابتكار عنصراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق المزيد من التقدم في كافة المجالات على مستوى القطاعين العام والخاص. وفي ختام الحفل، كرم الشيخ مسلم بن حم العامري الفائزين بالمراكز الخمس الأولى، حيث فاز بالمركز الأول «مبادرة الشراكة المجتمعية للعمل التطوعي والتأهيل المهني للطلبة»، مقدم من قبل بروفيسور بدرية الجنيبي، وهو عبارة عن برنامج مبتكر بهدف القضاء بطالة الخريجين، وبحثهم عن عمل فالبرنامج يقضي على جملة «ليس لديه خبرة عملية»، وهي شرط من شروط الحصول على وظيفة في المجتمع، وفاز بالمركز الثاني «سايبر هييرو منصة للتوعية والتعليم» مقدم من قبل: حصة البلوشي، وشما بنت حماد، وتعد منصة للتوعية والتعليم لمساعدة المجتمع على تجنب مشكلات أمن المعلومات، وحصل على المركز الثالث «منصة صناعة (المنصة الموحدة للمنتجات الوطنية)» مقدم من قبل: شائر عمر بن دومان العامري، وهي عبارة عن منصة موحدة للمنتجات المحلية تضم أكثر المصانع الموجودة في الإمارات، وتسهل الوصول لمنتجاتهم والتعريف والتسويق بالمنتجات المصنوعة داخل الدولة.

وفاز بالمركز الرابع مشروع «عين القط لحماية السائقين من الضباب» مقدم من قبل: أسماء السيد حسن علي معالي، وحصل مشروع «مكنسة إلكترونية تعمل بالبطارية» المقدم من قبل: نهيان عبيد الحساني على المركز الخامس.

الجدير بالذكر بأن جائزة ابن حم للابتكار انطلقت في دورتها الأولى التي حملت شعار «عام الخمسين.. نحو مجتمع مبتكر»، في الفترة بين 3-2-2021 إلى 22-2-2021، وتم استقبال أكثر من 100 فكرة وطلب اشتراك، توزعت بين مجالات الصحة والتعليم وخدمة المجتمع والتقنية.