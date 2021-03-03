26 ألف شخص في الشارقة يستفيدون من برامج التثقيف الاجتماعي

الشارقة (وام)

تمكنت إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن؛ من إيصال برامجها الثقيفية إلى ما يزيد على 25.759 شخصاً من الفئات العمرية كافة عن طريق تنظيم سلسلة من البرامج التي شملت 34 سلسلة من غرس القيم النبيلة، و20 برنامج توعية، و24 برنامجاً عن الوقاية والحماية الاجتماعية، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي، إلى جانب البث الحي عبر حسابات الدائرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدائرة أن تقديم برامج التثقيف تم خلال هذه الفترة، بالشراكة مع جهات أخرى، وهي؛ المدارس الحكومية والخاصة، وبلدية الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ونادي السيدات في الذيد والثميد، والنادي الثقافي بالبطائح، ومراكز الشباب، مما يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في أمور التوعية المجتمعية، مشيرة إلى أن الدائرة تسعى من خلال تعاونها مع شتى الجهات الحكومية أو الخاصة لتحقيق رؤيتها المعنية بأن يتمتع المجتمع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أنها تتبنى عبر إدارتها للتثقيف الاجتماعي، تنفيذ سلسلة من البرامج التثقيفية التي تستهدف فئات المجتمع كافة من الأطفال وأولياء الأمور وفئات الموظفين وطلبة الجامعات، من خلال البرامج الوقائية والإنمائية، لترسيخ قيم التوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل، وتوعيته بحقوقه المكفولة، ورفع المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع. وقالت مريم القصير مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي، إن الدائرة تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج من منطلق حرصها وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة حماية حقوق الطفل وتوعيته بحقوقه المكفولة قانونياً ومجتمعياً.