200 ألف معاملة لـ«مرور عجمان»

عجمان(وام)‏

قال العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، إن مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان قدم ما يزيد عن 204 آلاف و912 معاملة، خلال عام 2020، مستقبلاً بذلك 68,419 متعاملاً بزمن تقديم خدمة بلغ 1.30، دقيقة، وزمن انتظار انخفض إلى 2,36 دقيقة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وذلك من خلال دعم التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها، والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات.

وأوضح أن عدد المعاملات المقدمة عبر الخدمات الذكية الإلكترونية ارتفعت بنسبة 22 في المئة، فيما بلغ عدد مستخدميها 111 ألفاً و560 لسنة 2020، وبلغ عدد المركبات المجددة عن طريق القنوات الإلكترونية الذكية 70920 مركبة بنسبة تحول 81 في المئة، في حين بلغ عدد الرخص المستخرجة عبر القنوات الإلكترونية الذكية 29016 رخصة، بنسبة تحول 95 في المئة.

وأضاف أنه نتيجة للتعاون المثمر مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات من خلال تفعيل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بتوفير إمكانية فحص المركبة من دون الحاجة لنزول المتعامل منها فقد تقلص زمن تقديم خدمة الفحص إلى 7 دقائق، وبلغ عدد شهادات الفحص الرقمية 40000 شهادة.