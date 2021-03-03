«تعليمية رأس الخيمة» تنظم المجتمع الافتراضي الابتكاري

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت أمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، حرص المنطقة الدائم على تقديم وتحسين خدماتها التعليمية وترجمة توجيهات القيادة نحو تحقيق السعادة ورفع مستويات رفاهية العيش لأفراد المجتمع، من خلال جعل الابتكار أسلوب عمل ووسيلة للتطوير الحكومي ورافداً أساسياً للتنمية والاستدامة.

وقالت في هذا الإطار: تشارك المنطقة بفعاليات وبرامج عدة طوال العام وبالتحديد الفترة الحالية، حيث نظمت برنامج المجتمع الافتراضي الابتكاري والذي صاحبه فعاليات عدة ومتنوعة، وذلك باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة حفاظاً على السلامة العامة. وأوضحت مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية أن المجتمع الافتراضي للخدمات الموحدة، يهدف إلى تشكيل أكبر تجمع رقمي للمؤسسات المحلية والاتحادية بإمارة رأس الخيمة في قناة الخدمات الرقمية الخاصة بالمنطقة التعليمية.

وتضمنت البرامج تدريباً مهنياً افتراضياً أيضاً، يهدف لتمكين ورفع قدرات الموظفين من خلال مجموعة برامج تدريبية افتراضية، والتي حقق فيها الموظفين بالفعل أكثر من 200 ساعة تدريبية.

وأضافت الزعابي أن المنطقة قامت بإطلاق جائزة الموظف الرقمي لتشجيع وتقدير الموظفين المساهمين بكفاءة وفاعلية في استمرارية العمل الافتراضي والتي شملت فئات ومعايير محددة، ناهيك عن أفضل قسم في تطبيق بيئة العمل الرقمية، أفضل مقدم خدمة رقمي، أفضل مراقب للامتثال رقمي، ومختبر العصف الذهني الافتراضي الذي ساهم في إشراك المتعاملين من فئات مختلفة في تقديم مقترحات تسهم في تطوير خدمات وزارة التربية والتعليم. وقالت الزعابي: إن المنطقة التعليمية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع ثقافة الإبداع، التي تعد الأساس في ترسيخ الابتكار وتنميته وتطويره، والتي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية اللتين يتسم بهما أداء المنطقة، بما يتماشى مع التطورات الأخيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.