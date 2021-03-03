«الموارد البشرية»: «بياناتي» و«فهر» يحصنان العمل الحكومي من تداعيات الجائحة

أبوظبي (وام)

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وتطبيق الهيئة الذكي «فهر» شكلا عاملاً استراتيجياً للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها في ظل تفشي جائحة كوفيد- 19 كنموذج للعمل في حالات الطوارئ، حيث عبرت عن جاهزية البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة الذكية والإلكترونية في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته حديثا حول إنجازاتها في عام 2020 بأن كلا من «بياناتي» و«فهر» مكنا الموظفين من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، وعبر أجهزتهم المحمولة على مدار الساعة، مشيرة إلى إتمام 800 ألف معاملة عبر موقع «بياناتي»، خلال العام الماضي، في حين تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر فهر حاجز ال 120 ألف معاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن كافة الوزارات والجهات الاتحادية، وعددها 64 وزارة وجهة باتت تنضوي تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، فيما تم تحميل تطبيق الهيئة الذكي «فهر» أكثر من 70 ألف مرة من قبل موظفي الحكومة الاتحادية في العام الماضي وأدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، دورا محوريا في ضمان استمرارية العمل الحكومي على الصعيد الاتحادي في دولة الإمارات، وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على أكمل وجه.. وعملت الهيئة عن قرب مع الجهات المعنية في الدولة للتخفيف من تداعيات الجائحة على مؤسسات الدولة ومختلف شرائح المجتمع، كما بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على سلامة موظفي الحكومة الاتحادية وتجنيبهم وأسرهم تبعات الجائحة، وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية العمل. وسلط تقرير إنجازات الهيئة لعام 2020 الضوء على المبادرات والإجراءات التي اتخذتها، والتي أسهمت بشكل فعال في تجاوز المرحلة الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقويض تداعياتها على مستوى الحكومة الاتحادية.

وأشار التقرير إلى قيام الهيئة في تلك المرحلة الاستثنائية بتفعيل العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً لقرار خاص من مجلس الوزراء، حيث عملت على تطوير آليات العمل عن بُعد، وضمان استمرارية الأعمال من خلال مشروع دليل العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة.