«الإمارات للتعليم المدرسي»: تسجيل الطلبة المواطنين للعام الدراسي الجديد من الأحد

أبوظبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول، إلى جانب صفوف النقل من الصف الثاني إلى الثاني عشر بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2021 - 2022، اعتباراً من 7 الأحد المقبل وحتى أول أبريل المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن سن القبول في مرحلة رياض الأطفال يتم احتسابه لمن أكمل السن المعتمد للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2021 - 2022، مبينة أنه في الروضة الأولى يجب أن لا يقل عمر الطالب عن 4 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2016 إلى 31 أغسطس 2017.

ويجب ألا يقل عمر طلبة الروضة الثانية عن 5 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2015 إلى 31 أغسطس 2016، وحددت سن قبول الطلبة في الصف الأول لمن أتم 6 سنوات ولا يتجاوز 8 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2013 إلى 31 أغسطس 2015.