«الإمارات للإفتاء الشرعي» يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام

أبوظبي (وام) - ترأس معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمس، الاجتماع الثاني للمجلس هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس المجلس بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، لتمكين المجلس من القيام بدوره الريادي في المجتمع من خلال بيان الأحكام الشرعية وفق تعاليم ديننا الحنيف الحاثة على التيسير والوسطية والاعتدال والناهية عن التنطع والغلو والابتذال.

وأكد العلامة عبدالله بن بيه أهمية التمسك بالنموذج الرائع الذي تقدمه الدولة في إعلاء قيم التعايش والتسامح، موضحاً أنه يتوجب على الجميع الحفاظ على المكتسبات والإنجازات الوطنية الرائدة التي حققتها الدولة حتى وصلت بطموحها إلى الفضاء وشملت مساعداتها المحتاجين في مختلف الأرجاء.

وتداول مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال الاجتماع المسائل المعروضة على جدول أعماله من الاستفسارات الشرعية الواردة من الجهات المختلفة وأصدر بشأنها الفتاوى الشرعية اللازمة.